رحلات مباشرة من باريس - أورلي وليون إلى جدة ديسمبر المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج الربط الجوي دخول خطوط «ترانسافيا فرنسا» برحلات مباشرة بين كل من باريس - أورلي وليون إلى مدينة جدة. ومن المقرر إطلاق الرحلات ابتداء من ديسمبر القادم، بواقع رحلتين أسبوعيا لكل مسار، وذلك بواسطة أسطول من طائرات بوينج 737.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، ماجد خان، أن هذه المسارات الجديدة تعزز من السياحة الوافدة من كل من باريس-أورلي وليون إلى المملكة العربية السعودية، التي هي جزء من رؤية المملكة 2030. متطلعا إلى تطوير شراكة طويلة الأمد مع «ترانسافيا».

من جهته، أفاد نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في ترانسافيا فرنسا، نيكولا هينين، بأن تشغيل رحلات مباشرة إلى المملكة العربية السعودية ـ للمرة الأولى ـ من باريس وأورلي وليون إلى جدة، يبرهن على الالتزام بالاستجابة للطلب المتزايد مع الاستفادة من جودة الخدمة.

يذكر، أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهات جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميا في مجال الربط الجوي السياحي.

