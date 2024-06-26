شكرا لقرائتكم خبر رحلات مباشرة من باريس - أورلي وليون إلى جدة ديسمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، ماجد خان، أن هذه المسارات الجديدة تعزز من السياحة الوافدة من كل من باريس-أورلي وليون إلى المملكة العربية السعودية، التي هي جزء من رؤية المملكة 2030. متطلعا إلى تطوير شراكة طويلة الأمد مع «ترانسافيا».
من جهته، أفاد نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في ترانسافيا فرنسا، نيكولا هينين، بأن تشغيل رحلات مباشرة إلى المملكة العربية السعودية ـ للمرة الأولى ـ من باريس وأورلي وليون إلى جدة، يبرهن على الالتزام بالاستجابة للطلب المتزايد مع الاستفادة من جودة الخدمة.
يذكر، أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهات جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسة في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميا في مجال الربط الجوي السياحي.
رحلات مباشرة
بين كل من باريس - أورلي وليون، إلى مدينة جدة.
خطوط »ترانسافيا فرنسا«
إطلاق الرحلات ديسمبر 2024.
بواقع رحلتين أسبوعيا لكل مسار.
أسطول الطائرات بوينج 737.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلات مباشرة من باريس - أورلي وليون إلى جدة ديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.