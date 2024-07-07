شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مشترك لسلامة الغذاء وهيئة الدواء لبحث سبل التعاون بين الهيئتين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية وذلك بمقر هيئة سلامة الغذاء، لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية بين الهيئتين، والمساهمة في التعاون المثمر من أجل النظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيسا الهيئتين على أهمية التنسيق الدائم في مجالات الرقابة التنظيمية على سلامة الغذاء، والمستحضرات الصيدلية وتعزيز سبل التعاون بينهما، وأهمية التكامل والتعاون بين كافة الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة في مصر لضمان سلامة المواطنين وفعالية وأمان المنتجات التي تصل إليهم.

وأشارا إلى قدرة الهيئتين على المسير قدمًا في سبيل تحقيق أهم مؤشرات جودة الحياة للمواطن المصري وهو الحصول على الدواء الآمن والفعال، وهو الحال نفسه فيما يخص سلامة الأغذية المتداولة، وشعور المواطن بالرضاء والأمان، وتمتعه بصحة سليمة.

وجاء ذلك في إطار التواصل المستمر، وتبادل الآراء ووجهات النظر، ورسم الآليات والسياسات التي تضمن حصول المواطن على الرفاهية وجودة الخدمات الدوائية والغذائية التي يحصل عليها.