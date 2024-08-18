شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار 18 صنفا من الخضار في شهر.. وانخفاض 6 أنواع والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدرت الفاصوليا الخضراء، ارتفاعات أصناف الخضار بنسبة 12.% مسجلة 13.41 ريال للكيلو. أسعار الخضار في السعودية سجل سعر الباذنجان الأسود ارتفاع بنسبة 4.9% على أساس شهري، مسجلا 4.94 ريال للكيلو، فيما سجل سعر الطماطم المحلي ارتفاع بنسبة 4.7% ليصل إلى 5.63 ريال للكيلو.

وبلغ سعر الطماطم المستورد 6.51 ريال للكيلو، مرتفعا بنسبة 4.2%، فيما سجل سعر الكوسة المحلي 6.42 ريال للكيلو مرتفعا بنسبة 3.4% على أساس شهري. سعر الخضار في السعودية وبحسب النشرة سجل سعر الخيار المحلي 5.96 ريال للكيلو مرتفعا بنسبة 3.1%، فيما سجل سعر الملفوف الأبيض 3.25 ريال، مرتفعا 2.2% في شهر يوليو الماضي، على أساس شهري.

وأفادت النشرة بأن سعر الفلفل الأخضر البارد المحلي ارتفع بنسبة 3% إلى 7.5 ريال للكيلو، فيما ارتفع سعر الفلفل الأخضر الحار المحلي 3.2% إلى 8.52 ريال للكيلو. انخفاض سعر 6 أصناف وأشارت إلى أن القرع العسلي تصدر الأصناف الأكثر انخفاضا في شهر يوليو الماضي على أساس شهري، بنسبة 6.2%، مسجلا 5.89 ريال للكيلو جرام.

ولفتت إلى أن البصل المدور المحلي انخفض بنسبة 6% على أساس شهري في يوليو الماضي، مسجلا 4.69 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر البصل المستورد بنسبة 1.4% إلى 5.66 ريال.



وذكرت أن سعر الملوخية المحلي انخفض بنسبة 2.8% إلى 2.41 ريال للحزمة، بينما انخفض سعر الفول المدمس بنسبة 0.6% إلى 4.83 ريال على أساس شهري.

