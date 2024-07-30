شركة “بلاك روك”: لا صناديق استثمار متداولة جديدة للعملات المشفرة في المستقبل القريب

أكدت “سامارا كوهين”، كبيرة مسؤولي الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة واستثمارات المؤشرات في “بلاك روك”، أن البيتكوين والإيثيريوم ستظل العملتين الوحيدتين المتداولتين عبر صناديق الاستثمار المتداولة في المستقبل المنظور.

في حديثها مع تلفزيون “بلومبرغ”، أشارت “كوهين” إلى أن البيتكوين والإيثيريوم قد حققتا الحد الأدنى من توقعات “بلاك روك” فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة.

ومع ذلك، لا يوجد أي أصل رقمي آخر قريب من تلبية تلك المعايير.

أوضحت “كوهين” أنه بالإضافة إلى التحديات التقنية في إدخال صناديق استثمار متداولة جديدة إلى السوق، لم تكن هناك شهية واضحة لصناديق الاستثمار المتداولة بالعملات الأخرى، خاصة سولانا، حتى الآن.

نحن ننظر حقا إلى قابلية الاستثمار لمعرفة ما يلبي المعايير. بالنسبة لنا، سواء من حيث قابلية الاستثمار أو ما نسمعه من عملائنا، فإن البيتكوين والايثيريوم تلبيان هذا المعيار بالتأكيد، ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى أي شيء آخر.

تكهنات حول صندوق ETF سولانا:

بعد الإطلاق الناجح لصناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى ارتفاع حجم التداول الأسبوعي لصناديق العملات المشفرة إلى أعلى مستوى له منذ مايو، حيث تجاوز 14.8 مليار دولار، ظهرت تكهنات حول ما يمكن أن يحدث بعد ذلك.

طُرحت سولانا كمرشح محتمل لصناديق الاستثمار المتداولة، حيث قدمت كل من VanEck و21Shares طلبين منفصلين لصناديق ETF سولانا في الولايات المتحدة.

رغم التفاؤل حول سولانا كبديل أسرع وأرخص للإيثيريوم، إلا أن غياب عقود آجلة لـ سولانا في CME يمثل عائق رئيسي أمام قدرة هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على الموافقة على صندوق ETF سولانا.

عزز هذا الافتراض تصريحات مدير الصندوق في “فرانكلين تمبلتون”، الذي وصف سولانا بأنها تتطور بشكل مثير وكبير ومن شأن ذلك دفع مجال العملات المشفرة إلى الأمام.

تمثل سولانا حوالي 3% من القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة، بقيمة سوقية تبلغ 84 مليار دولار، وفقا لبيانات CoinGecko.

ومع ذلك، لا يبدو أن صناديق استثمار متداولة جديدة للعملات المشفرة، بخلاف البيتكوين والايثيريوم، ستظهر في المستقبل القريب.

