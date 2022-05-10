انت الان تتابع خبر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء، 10/أيار/2022.. تعرف على السعر الآن في جميع البنوك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد سعر الدولار استقرارا في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022، وذلك منذ الأسبوع الماضي دون أي تغيير

وأوضح البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار بلغ 18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع.

أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.41 جنيه للشراء و 18.51 جنيه للبيع في ميد بنك.

هذا وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك المصرية نحو 18.42 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، HSBC، الإسكندرية، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، المشرق، الكويت الوطني، البركة، بوم، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، ابوظبي التجاري"

في حين وصل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي نحو 18.45 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع .

أعلى سعر لـ الدولار

هذا وسجل أعلى سعر للدولار في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد نحو 18.48 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.