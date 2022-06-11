انت الان تتابع خبر سعر الذهب منتصف اليوم.. الحر صدمة ووقعة على الأرض بعد ما كان في السماء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب منتصف اليوم السبت 11 يونيو 2022 حالة من الانخفاض في كل محلات الصاغة المصرية، وذلك بعد حدوث الارتفاع المفاجئ الذي ظهر عليه أمس، وهذا جاء بعد انخفاضه لمستوى قياسي، وذلك بسبب تراجع السعر العالمي، وحدث الارتفاع أمس بسبب قفزة في السعر العالمي وبعد صدور بيانات تضخم مايو في أمريكا.

سعر الذهب منتصف اليوم

وحدث انخفاض سعر الذهب في منتصف اليوم بعد الارتفاع الكبير الذي جاء في التعاملات المسائية والذي وصل لـ 18 جنيهاً، وهي من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها ويريد معرفتها دائماً جميع الشباب المقبلين على الزواج، ويأتي كما يلي:

وجاء سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 قيمة 1148 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1005 جنيهات.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 861 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب عيار 14 قيمة 670 جنيهاً.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8040 جنيهاً.

أسباب اضطرابات أسعار الذهب مساء أمس وانهياره في الصباح

وارتفع سعر الذهب عالمياً لأعلي مستويات مساء الجمعة بشكل مفاجئ وبسرعة كبيرة، وهو سجل في الصباح 1875 دولاراً للأوقية، وصعد من أقل مستوياته في ثلاث أيام، وهي التي سجلت أثنائها حوالي 1829 دولاراً، وربحت الأوقية حوالي 46 دولاراً أثناء تداولات اليوم، وتوجد الكثير من التغيرات في البورصة العالمية والمحلية التي تجعله يضطرب كثيراً في أماكن بيعه.