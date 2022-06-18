انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت..”بسطت حبايبها في بداية الأسبوع” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعرض موقع “دوت الخليج”، أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022، في إطار ما يقدمه للقراء من خدمات، خاصة أسعار المنتجات والسلع بشكل يومي وفي كل صباح، وخلال تعاملات اليوم، شهدت الخضروات والفاكهة، استقرار كبير، وتباين في استمرار للثبات منذ بداية شهر يونيو الحالي، ورغم زيادة إقبال المواطنين على الأسواق في نهاية الأسبوع، إلا أن الأسعار مستقرة بشكل كبير.

أسعار الخضار اليوم

– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.

– كيلو الطماطم من 5 لـ 8 جنيهات.

كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.

– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.

– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.

– كيلو البامية بـ 30 جنيهًا

– كيلو ورق العنب البناتي بـ 25 جنيهًا.

– كيلو الكوسة بـ7 جنيهات.

– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.

– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.

– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.

– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.

– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

– كيلو البرقوق بـ 30 جنيهًا للكيلو.

– كيلو المشمش بـ 20 جنيهًا.

– كيلو البطيخ الجيزاوي بـ 6 جنيهات.

– كيلو الخوخ السكري بـ15 جنيهًا.

– كيلو التفاح البلدي بـ 15 جنيهًا.

– كيلو التفاح الأصفر اللبناني بـ 30 جنيهًا.

– كيلو الكنتالوب بـ 10 جنيهات.

– كيلو الموز البلدي بـ 17 جنيهًا.

– كيلو البرتقال البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الأناناس بـ 8 جنيهات.

– كيلو العنب الأحمر بـ 15 جنيهًا.