انت الان تتابع خبر ارتفاع سعر السمك البلطي اليوم السبت.. “مش هيجيبها لبر والجمبري انخفض 15 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السمك البلطي اليوم الخميس 16 يونيو 2022، بشكل ملحوظ في سوق الجملة بالعبور، حيث وصل سعر البلطي إلى مستوى قياسي لم يصل له منذ أشهر، وذلك بعد زيادة أسعار الأسماك بجميع أصنافها خلال الساعات الحالية، في ظل بحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأسماك اليوم.

سعر السمك البلطي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم، وغالبية الأصناف الشعبية في الأسواق للمستهلك:

أسعار الأسماك في سوق العبور

سجل سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، ليتراوح بين 32 و37 جنيها بزيادة جنيهين

سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح بين 55 و75 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا 4 جنيهات، بين 12 و50 جنيها، لينخفض 4 جنيهات

انخفض سعر كيلو الجمبري 15 جنيها، ليتراوح بين 70 و140 جنيها.

سعر كيلو البوري ليتراوح بين 60 و78 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 120 جنيها و200 جنيه