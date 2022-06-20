نعرض لكم الان تفاصيل خبر نيفين جامع: دعم سياسي غير مسبوق لدفع العلاقات الاقتصادية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 10:12 مساءً - دوت الخليج – استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، مع أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري للمناطق الحرة، مقومات وإمكانيات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد وذلك في إطار زيارتها الحالية للعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي عقب اللقاء الموسع مع الوزير القطري، إن اللقاء أكد الدعم السياسي غير المسبوق لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمستويات متميزة.

ووجهت الدعوة للوزير القطري لزيارة القاهرة لبحث فرص وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجال تطوير المناطق الحرة وزيادة الاستثمارات بها حيث ستشارك وزارة التجارة والصناعة في الإعداد لهذه الزيارة والترتيب لعقد ورشة عمل خلالها.

وأشارت جامع إلى أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والعمل على تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة للبلدين في هذا المجال.

ولفتت إلى التوافق مع الجانب القطري على أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية والتي أسفرت عن إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية تضم جميع القطاعات الإنتاجية.

ومن جانبه، أكد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري للمناطق الحرة، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وبصفة خاصة قطاع المناطق الحرة والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد.

وأشار إلى الدور المهم لصندوق المناطق الحرة بدولة قطر، والذي يبلغ رأسماله مليار دولار في تطوير المناطق الحرة وتمكين مشروعات القطاع الخاص بالدولة.

وفى سياق متصل، عقدت وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعا مع منصور بن إبراهيم، رئيس جهاز قطر للاستثمار تناول استعراض القطاعات والمشروعات والفرص الاستثمارية في مصر وسبل الاستفادة من برامج الجهاز في تمويل مشروعات جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض المناطق والمدن والمجمعات الصناعية في مصر والفرص استثمارية المتاحة بها، مشيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات القطرية للسوق المصرية لاسيما في مشروعات الاقتصاد الأخضر ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

واستعرضت جامع المعايير الجديدة للمواصفات والجودة في مصر والهادفة لزيادة جودة وتنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.

ووجهت الدعوة لوفد من جهاز قطر للاستثمار لزيارة مصر لاستعراض مقومات ومناخ الاستثمار بالسوق المصرية وإمكانيات إنشاء المزيد من الشراكات الاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.