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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البحريني ينمو بنسبة 5.5% في الربع الأول من 2022 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يونيو 2022 10:12 مساءً - _ قال اجتماع لمجلس الوزراء البحريني اليوم الإثنين، أن الاقتصاد نما بمقدار 5.5 في المائة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2022.
وأضافت أن القطاع غير النفطي سجل نموا بلغ 7.8 في المائة في نفس الفترة.
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