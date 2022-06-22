دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:11 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة ، والذي نص على إلغاء المجلسين القوميين للشباب والرياضة، ودمجهما تحت مظلة الوزارة، وذلك ضمن خطوات تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، توطئة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ونص مشروع القرار على أن تعمل وزارة الشباب والرياضة على رعاية النشء والشباب وتشجيع ممارسة الرياضة من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة، كما تتضمن أهداف الوزارة، تحقيق التنمية الشبابية والرياضية لبناء الشباب المصري، والعمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم في المجالات المختلفة، وكذا دعم وتعزيز أداء المشاركات المصرية في البطولات، من خلال اكتشاف وإعداد أجيال من الرياضيين القادرين على الاحتراف والمنافسة وحصد البطولات العالمية، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين النمط الصحي العام للمواطنين.

كما نص مشروع القرار على اختصاصات وزارة الشباب والرياضة ، ومنها العمل على انتقاء ورعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعدادهم للمشاركات الرياضية، مع تطوير الموارد البشرية الشبابية والرياضية المتخصصة في الإدارة والتسويق والتدريب والدعم الفني، إلى جانب نشر الوعي الجماهيري بأهمية الرياضة للصحة والإنتاج والاقتصاد الوطني، والعمل على تنمية وتشجيع السياحة الرياضية، بالإضافة إلى الإشراف على خطط صناعة الأبطال في شتى الألعاب وتشجيع الإحتراف الرياضي بما يضمن التمثيل الفاعل في المحافل والبطولات الرياضية، وتشجيع الإحتراف الرياضي بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية، فضلاً عن تطوير منظومة الطب الرياضي من خلال البرامج المتخصصة الهادفة.