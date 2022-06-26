انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 يونيو.. “إلحق اشتري البلطي من غير الكلام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 يونيو 2022، استقرار كبير في غالبية الأصناف الشعبية التي يقبل عليها غالبية المواطنين مثل سعر البلطي والبوري والماكريل والمكرونة والقراميط، حيث يبدأ سعر البلدي من 20 جنيهًا والقراميط من 10 جنيهات، وسط تباين كبير في السعر مع بداية الأسبوع.

أسعار الأسماك اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية اليوم الأحد 26 يونيو الجاري.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سجل الثعابين من 50 إلى 250 جنيها.

انخفض سعر القراميط جنيهين في الكيلو ليسجل 27 جنيهًا، و10 جنيهات للصغير.

سعر البوري يسجل 70 جنيهًا.

سجل سعر الجمبري الوسط 142 جنيهًا.

سعر الجمبري الصغير في الكيلو 98 جنيهًا.

سعر الماكريل المُجمد في الكيلو 46 جنيهًا.

سعر سمك موسى يسجل 125 جنيهًا.

ارتفع سعر البياض الوسط ليصل إلى 61 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر البوري ليسجل 84 جنيهًا.

سعر السمك البلطي اليوم

سجل سعر السمك البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

سجل سعر البلطى الفيليه 30 إلى 160 جنيها.

سعر البلطي مقاس 1 ما بين 31 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي مقاس 2 من 25 إلى 29 جنيها.

سعر البلطي الصغير يبدأ من 20 جنيهًا.

سجل البلطي قشر البياض 65 إلى 125 جنيها.