انت الان تتابع خبر قرارات البنك المركزي| تخفيض رسوم السحب من الـ ATM.. “هتاخد 4 آلاف مرة واحدة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر البنك المركزي المصري، عدة قرارات خاصة بالتعاملات المالية للعملاء، وبشأن رسوم السحب من الـ ATM، وأكد أنه يتم العمل بها بداية من شهر يوليو وحتى نهاية شهر ديسمبر، في ظل تساؤل الكثير من عملاء البنوك المختلفة عن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي، وعدد من الأسئلة الأخرى التي أجاب عنها البنك في قراراته.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، قرارات البنك المركزي اليوم بشأن رسوم السحب من الـ ATM:

قرارات البنك المركزي الجديدة

– إلغاء الرسوم تجار القطاع الخاص من الشركات الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني أدوات الدفع اللاتلامسية وبدون إدخال الرقم السري.

– إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما.

– إلغاء الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام

– فرض 5 جنيهات بحد أقصى لعمولة رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التي تم إصدارها من بنوك أخرى.

– زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي ليصبح 4 آلاف جنيها من البنوك الأخرى.

– إعفاء العملاء من رسوم ومصروفات التحويل لأول معاملة شهريا.

– الحد الأقصى للتسعير إلى جنيه واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات.

– إعفاء الأشخاص الطبيعيين من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية.

– تتيح البنوك للعملاء فرصة تفعيل رمز Qr code وقبول بطاقات ميزة من خلال تطبيقات المواقع الإلكترونية.

– يتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.