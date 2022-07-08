انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة : زيادة كبيرة في الفراخ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ارتفاع جماعي في الأسواق المصرية, وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

من جانبه يقدم موقع “دوت الخليج” أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة والتي هي كما يلي :

1- سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم ، بلغ سعر الكيلو 41.61 جنيه، بزيادة 2.79 جنيه

2- سعر كيلو الدواجن البلدي ، بلغ سعر الكيلو 54.08 جنيه، بزيادة 65 قرشًا

3- سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة، بلغ سعر الكيلو 48.93 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه

أما عن أسعار البيض اليوم الجمعة فهي كما يلي :

1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”:63.79 جنيه، بزيادة 33 قرشا

2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 65.41 جنيه، بتراجع 21 قرشًا

3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 71.25 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه