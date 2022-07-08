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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن: سأواصل التنسيق مع بريطانيا لدعم أوكرانيا ومحاسبة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 يوليو 2022 04:12 مساءً - العربية نت _ أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، مواصلة بلاده التنسيق مع بريطانيا لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا.
وقال “أتطلع لمواصلة التعاون مع الحكومة البريطانية”.
جاء ذلك، بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعياً إلى اختيار زعيم جديد سريعاً بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت حوالي 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي.
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