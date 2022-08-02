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العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يهبط لأدنى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يهبط لأدنى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - – هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الاثنين في تعاملات متقلبة وسجل العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أربعة أشهر.

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وأشارت بيانات لقطاعي الصناعات التحويلية والتشييد إلى تباطؤ قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لإبطاء زيادات أسعار الفائدة.

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وقال محللون إن زيارة مرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان يوم الثلاثاء حفزت أيضا المستثمرين على التخارج من سندات الخزانة والتحول إلى الأسهم.

وحذرت بكين من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا زارت بيلوسي الحزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

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وهبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام إلى 2.586%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل.

ومنذ أن سجل أعلى مستوى في 11 عاما عند 3.4980% في منتصف يونيو، تراجع العائد على تلك السندات بأكثر من 90 نقطة أساس.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الذي يشير في العادة إلى توقعات أسعار الفائدة، عند 2.8964%.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى 2.9240%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر مايو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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