السيسي يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعي للبولي إثيلين في الشرق…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج “البولي إيثيلين”؛ لسد احتياجات السوق المحلية من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص.

واطلع السيسي خلال الاجتماع على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي من المنتظر أن يسهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمي من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل.

كما أنه سيوفر حوالي 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة “حياة كريمة” عوضا عن استيرادها من الخارج، وفق البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

وسيتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات “البولي إيثيلين”، وسيضم 30 خط إنتاج لـ1000 منتج مختلف، مما سيسهم فى توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد.

كما أنه سيكون مطابقا للمواصفات الأوروبية وسيتم اعتماد منتجاته دوليا، بما يفتح آفاق التصدير، خاصةً للدول الإفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما دول الكوميسا، وسيحتوي أيضا على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه في منطقة الصعيد، ومن ثم سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.

حضر الاجتماع: اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال من القطاع الخاص.