السيسي يوجه بتحويل منطقة شق التعبان إلى مدينة صناعية متكاملة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت اسم “مدينة الرخام والجرانيت”، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي.

كما وجه بإيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية، وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستعراض مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

واستعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل نشاط الجهاز في مختلف القطاعات، خاصةً في مجال الأمن الغذائي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما في ذلك الموقف التنفيذي للمراحل المختلفة لشركة “سايلو فودز”، والمجازر الآلية المتكاملة، إلى جانب زراعة شتلات القصب، فضلاً عن تطوير مجمعي مصانع قها وإدفينا.