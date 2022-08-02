انت الان تتابع خبر النفط يهوي .. والذهب يرتفع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، اليوم الاثنين، بنحو 1 بالمئة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأميركي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للنفط عالمياً، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي.

وبحسب وول ستريت جورنال، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب 1.04 بالمئة لتتداول عند مستويات 97.45 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.46 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 98.62 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول المقبل 0.78 بالمئة لتتداول عند 103.07 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 103.87 دولار للبرميل، في وقت استهلت فيه تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 103.97دولار للبرميل.

بينما انخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.05 بالمئة إلى 105.82 مقارنة بالافتتاحية عند 105.88، رغم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 105.90.

الى ذلك ، ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية "وول ستريت - نيويورك"، اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في 4 أسابيع.

بحسب وول ستريت جورنال، جاء الارتفاع بفضل هبوط الدولار مقابل سلة من العملات العالمية والمستمر منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير.

ونشطت أيضا عمليات شراء المعدن النفيس كملاذ آمن، عقب بيانات أظهرت استمرار ركود اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام، الأمر الذي من المتوقع أن يلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.55 بالمئة إلى 1774.91 دولار، هو الأعلى منذ 5 تموز الماضي، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1765.12 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1758.31دولار.



