من هو أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجديد؟

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 أغسطس 2022 05:09 مساءً - أعلن مجلس النواب المصري خلال جلسة طارئة عقدت صباح اليوم السبت، عن التعديل الوزاري الجديد لعدد 13 وزيرًا، في قطاعات مختلفة منها: السياحة والآثار وقطاع الأعمال العامة والتجارة والصناعة والتعليم والصحة.

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وشمل التعديل الوزاري تولي أحمد عيسى أبو حسين منصب وزير السياحة والآثار ، خلفًا للدكتور خالد العناني الوزير السابق، ونقدم في السطور التالية، أهم المعلومات حول الوزير الجديد:

من هو أحمد عيسى أبو حسين؟

بدأ أحمد عيسى مسيرته المهنية عام 1993، وتقلد العديد من المناصب القيادية في البنك التجاري الدولي، وهي: – تولى منصب رئيس القطاع المالي، ورئيس البحوث في شركة البنك التجاري الدولي للسمسرة، ورئيس التخطيط الاستراتيجي بين عامي 2003 و2008.

– وتولي منصب عضو لجنة الإدارة التنفيذية في البنك التجاري الدولي، ورئيسًا للجنة البنوك والتمويل في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

– كما تولي منصب العضو المنتدب لشركة البنك التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي “سي اي كابيتال” خلال الفترة من عام 2005 – 2010.

– وشغل أحمد عيسى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ 2016.

– وتولى منصب رئيس مجموعة المؤسسات المالية في قطاع تمويل المؤسسات في التجاري الدولي بين 2010 – 2011.

– وشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية بين 2011 – 2015، وعمل رئيس قسم التوزيع والفروع خلال 2015، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بين 2015 – 2016.

– وتولي منصب رئيس مجلس إدارة شركة كوريليس خلال الفترة من عام 2013 – 2015.

– وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون جروب بين 2014 – 2012.

– وترأس لجنة المراجعة في الشركة القابضة المالية للطيران المدني وكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها.

– وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

دراسته:

حصل أحمد عيسى على بكالوريوس في التجارة قسم محاسبة عام 1991 من جامعة عين شمس، وماجستير في إدارة الأعمال عام 2003 من “جامعة كارولينا الشمالية” في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على العديد من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجي والتمويل من عدة جامعات مثل كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “انسياد” في فرنسا وغيرها.