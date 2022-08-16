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إنتاج المصانع الأمريكية ينمو بأعلى من التوقعات في يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنتاج المصانع الأمريكية ينمو بأعلى من التوقعات في يوليو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:10 مساءً - وكالات – ارتفع إنتاج المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية، وذلك على الرغم من تراجع ثقة الشركات.

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وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وذلك بعد انخفاض بلغ 0.4% في يونيو.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن الإنتاج بالمصانع الأمريكية سيرتفع 0.2%.

وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية بنسبة 3.2% في يوليو.

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وما زال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي، يلقى دعما من طلب قوي على السلع حتى مع تحول الإنفاق تدريجيا إلى الخدمات.

وكان الاقتصاد الأميركي قد انكمش للربع الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 0.9% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل توقعات بنمو إيجابي حوالي 0.4%، لتدخل أمريكا بشكل “تقني” في مرحلة الركود، بعد أن انكمش اقتصادها بنسبة 1.6% في الربع الأول.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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