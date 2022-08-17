النيابة العامة تباشر التحقيقات في حريق بقاعة كنيسة الأنبا…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – باشرت النيابة العامة التحقيق في حريق بقاعة كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا أسفر عن تلفيات بالقاعة دون خسائر بشرية.

وانتقلت النيابة العامة “على الفور” لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع جميع الآثار لفحصها.

وحددت النيابة العامة، وفق بيان صحفي، عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم، كما انتدبت اللجنةَ الهندسيةَ لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.