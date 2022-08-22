نمو التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات 17% إلى 1.58…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 07:08 مساءً - وكالات _ قال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تغريدة الاثنين 22 أغسطس، إنه لأول مرة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام، لتصل لتريليون و58 مليار درهم بنمو 17% عن نصف العام السابق.

وكان اقتصاد دولة الإمارات نما خلال عام 2021 بنسبة 3.8% متخطيا توقعات المنظمات الدولية والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.1%، وهي أعلى معدلات نمو منذ عام 2019، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى تريليون و490 مليار درهم.

وحقق الناتج المحلي غير النفطي نمواً تجاوز 5.31% خلال العام الماضي، فيما انخفضت مساهمة القطاع النفطي إلى 27.7%.