انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 25 أغسطس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، في آخر أيام الأسبوع، خلال التعاملات الصباحية تزامنًا مع إقبال المواطنين على شراء العديد من أصناف الخضار والفاكهة، حيث وصلت كرتونة المانجو التي تصل إلى 10 كيلو جرامات ما بين 100 إلى 150 جنيهًا، وجاء سعر كيلو العنب من 5 إلى 10 جنيهات، وواصلت الطماطم والبطاطس والكوسة ارتفاعهم، حسب تحديثات سوق العبور.

أسعار الخضار

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، بعض أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 25 أغسطس 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الطماطم سجلت اليوم في سوق العبور ما بين 5 إلى 7 جنيهات

البامية سجلت ما بين 10 إلى 18 جنيها.

البصل يباع ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

الكوسة شهدت 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا اليوم.

الفاصوليا تابع بـ 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي شهدت 6 جنيهات.

الملوخية شهدت 4 جنيهات.

الخيار الصوب شهد سعر 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي يباع ما بين 6 إلى 10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر ما بين 6 إلى 10 جنيهات.

التفاح المصري شهد 12 جنيها.

الكنتالوب يبدأ من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة أمسِ

كان قد شهدت أسعار الخضار والفاكهة أمسِ الأربعاء ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم

المانجو الزبدية شهدت 12 جنيها.

المانجو العويسي شهدت 15 جنيها إلى 30 جنيها