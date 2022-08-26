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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حكومة بريطانيا تبحث خيارات تقديم المزيد من الدعم للأسر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 26 أغسطس 2022 05:07 مساءً - سي ان بي سي _ قال وزير مالية بريطانيا ناظم الزهاوي اليوم الجمعة، إن الحكومة تعمل بجد لتطوير خطة جديدة لدعم المستهلكين، وذلك بعد أن ارتفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة الاستهلاكية بنسبة 80%.
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وأوضح في بيان “إنني أعمل بجد لتطوير خيارات لمزيد من الدعم”، وأضاف “هذا يعني أن رئيس الوزراء القادم يمكن أن يبدأ العمل بسرعة ويقدم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، في أقرب وقت ممكن”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا اليوم، أنها سترفع سقفها على فواتير الطاقة الاستهلاكية إلى متوسط 3549 جنيهًا إسترلينيًا من 1971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، حيث يطالب البريطانيون الحكومة بمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.
ويحد سقف السعر من المبلغ الذي يمكن لموردي الطاقة أن يفرضوه على العملاء المحليين مقابل فاتورة الكهرباء والغاز المجمعة في إنكلترا واسكتلندا وويلز، ولكن يتم إعادة حسابها بواسطة الهيئة على مدار العام لتعكس أسعار سوق الجملة وتكاليف الصناعة الأخرى.
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