الارشيف / مال وأعمال

مجموعة السبع تقرر فرض سقف سعري على النفط الروسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة السبع تقرر فرض سقف سعري على النفط الروسي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - العربية نت _ أقر وزراء مالية مجموعة السبع اليوم الجمعة، سقفا لأسعار النفط الروسي تطبق بشكل فوري، مؤكدين عزمهم على تنفيذ القرار.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. موسكو تهدد بحظر فوري للنفط للدول التي تدعم فرض سقف سعري على الخام الروسي

Edita2021

وقال وزراء مالية مجموعة السبع، إننا سنضع خططا لتعويض الدول المتأثرة من انقطاع الطاقة الروسية.

ومن المقرر تطبيق قرار وضع سقف سعري لسعر الخام الروسي المستورد ديسمبر المقبل.

HapiSalonWhite

وتشكل هذه الخطة المقترحة مرحلة جديدة من المحاولات الغربية للتقليل من عائدات روسيا النفطية، والتي تعتمد عليها حكومة بوتين بنسبة 50% لتمويل الميزانية.

Cityscape_Blue01-2022

وبموجب تلك الخطة التي تم مناقشتها خلال الصيف ستمنع دول مجموعة السبع التمويل والتأمين على شحنات النفط الروسية ما لم يتم بيع الخام بأقل من السعر المحدد، حيث تشكل الدول السبع 30% من الاقتصاد العالمي وتؤمن 90% من حركة الشحن العالمية.

من جهة أخرى، قال الكرملين اليوم الجمعة، إن موسكو ستتوقف عن بيع النفط الروسي للدول التي تدعم فرض سقف سعري للخام الروسي.

وقال إن قرار فرض سقف سعري للخام سيؤدي لزعزعة كبيرة لاستقرار أسعار النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف، إن الشركات التي تفرض سقفًا للسعر لن تكون من بين المتلقين للنفط الروسي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الأربعاء “هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية، كما نعتقد، لضرب عائدات موسكو بشدة، إذ إنّ القيام بذلك لن يؤدي فقط إلى انخفاض عائدات بوتين النفطية، ولكن أيضاً إلى انخفاض أسعار العالمية أيضاً.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة السبع تقرر فرض سقف سعري على النفط الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا