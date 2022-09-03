مجموعة السبع تقرر فرض سقف سعري على النفط الروسي

دبي - احمد فتحي في السبت 3 سبتمبر 2022 12:11 صباحاً - العربية نت _ أقر وزراء مالية مجموعة السبع اليوم الجمعة، سقفا لأسعار النفط الروسي تطبق بشكل فوري، مؤكدين عزمهم على تنفيذ القرار.

إقرأ أيضا.. موسكو تهدد بحظر فوري للنفط للدول التي تدعم فرض سقف سعري على الخام الروسي

وقال وزراء مالية مجموعة السبع، إننا سنضع خططا لتعويض الدول المتأثرة من انقطاع الطاقة الروسية.

ومن المقرر تطبيق قرار وضع سقف سعري لسعر الخام الروسي المستورد ديسمبر المقبل.

وتشكل هذه الخطة المقترحة مرحلة جديدة من المحاولات الغربية للتقليل من عائدات روسيا النفطية، والتي تعتمد عليها حكومة بوتين بنسبة 50% لتمويل الميزانية.

وبموجب تلك الخطة التي تم مناقشتها خلال الصيف ستمنع دول مجموعة السبع التمويل والتأمين على شحنات النفط الروسية ما لم يتم بيع الخام بأقل من السعر المحدد، حيث تشكل الدول السبع 30% من الاقتصاد العالمي وتؤمن 90% من حركة الشحن العالمية.

من جهة أخرى، قال الكرملين اليوم الجمعة، إن موسكو ستتوقف عن بيع النفط الروسي للدول التي تدعم فرض سقف سعري للخام الروسي.

وقال إن قرار فرض سقف سعري للخام سيؤدي لزعزعة كبيرة لاستقرار أسعار النفط العالمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف، إن الشركات التي تفرض سقفًا للسعر لن تكون من بين المتلقين للنفط الروسي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الأربعاء “هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية، كما نعتقد، لضرب عائدات موسكو بشدة، إذ إنّ القيام بذلك لن يؤدي فقط إلى انخفاض عائدات بوتين النفطية، ولكن أيضاً إلى انخفاض أسعار العالمية أيضاً.