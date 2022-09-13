نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تغلق مرتفعة وسط مخاوف حيال المعروض مع اقتراب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:08 صباحاً - – أغلقت أسعار النفط مرتفعة يوم الاثنين متجاهلة توقعات لطلب ضعيف بينما تتزايد المخاوف بشأن المعروض مع اقتراب الشتاء.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.16 دولار، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 94.00 دولارا للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا، أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 87.78 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن مخزون الخام في احتياطيات الطوارئ هبط 8.4 مليون برميل إلى 434.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1984.

ومن المتوقع أن يحدث مزيد من الشح في المعروض العالمي من النفط عندما يبدأ سريان حظر للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في الخامس من ديسمبر.

وستنفذ مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سقفا لسعر النفط الروسي لتقييد إيرادات البلاد من تصدير الخام، سعيا لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا بينما تتخذ إجراءات لضمان أن يستمر تدفق الخام إلى الدول النامية.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن السقف قد يرسل أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات أكثر ارتفاعا هذا الشتاء.

ومن المنتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن حزمة إجراءات لمساعدة شركات الكهرباء التي تواجه أزمة سيولة.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم السبت إنها لديها “شكوك جدية” حيال نوايا إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 . والفشل في إحياء ذلك الاتفاق سيبقي على الخام الإيراني خارج السوق وعلى شح في المعروض العالمي.

وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى في عقدين هذا العام، حيث تؤدي سياسة صفر كوفيد التي تنتهجها بكين الرامية إلى القضاء نهائيا على فيروس كورونا إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.

وقال جون رونج ييب محلل استراتيجيات السوق لدى آ.جي “استمرار وجود رياح معاكسة بسبب تجدد قيود الصين المتعلقة بالفيروس والمزيد من الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية العالمية قد يثير بعض التحفظات حول صعود أكثر استدامة للأسعار”.

وفي غضون ذلك، يستعد البنك المركزي المصري الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالعملة الخضراء أكثر تكلفة للمستثمرين.