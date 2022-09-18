انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم 18-9-2022.. “اشتري المانجة هتزيد” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، مع بداية اليوم وحركة البيع، في ظل إقبال المواطنين على شراء مستلزمات الأسبوع من الخضار والفاكهة، وفي ظل تباين الأسعار، وجاءت سلع الطماطم والخيار والكوسة الأكثر بيعا.

أسعار الخضارأسعار الخضار”دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، حسب تحديثات سوق العبور:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الطماطم اليوم 5 جنيهات ونصف الجنيه.

البامية 10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بقيمة 5 جنيهات.

البصل من 2 إلى 5 جنيهات.

الفاصوليا اليوم السبت قيمة 10 جنيهات.

الكوسة استقرت وسجلت 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

المانجو الزبدية 9 جنيهات اليوم.

سعر الكمثرة 8 جنيهات.

العنب البناتي قيمة 4 إلى 8 جنيهات.

الليمون 4 إلى 8 جنيهات.

المانجو العويسي 25 جنيها.

الجوافة 15 جنيها.

الموز 10جنيهات.