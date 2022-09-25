انت الان تتابع خبر المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تشيد بتجربة الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يارلان بايدوليت، على هامش لقاء وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق في عمّان، بتجربة الأردن "النموذجية" والتي يحتذى بها في مجال حفظ الحبوب والتخزين الأفقي بدل الصوامع العمودية.

وقال بايدوليت، "أود أن أشيد بتجربة الأردن في الربط بين البحوث الزراعية والعلمية من خلال مركز البحوث الزراعية وبين تطبيقها بشكل عملي يفيد القطاع الزراعي ويطبق ليخدم المزارعين في الميدان من خلال جميع مراكز الإرشاد الزراعي".

وأوضح "نستغل الفرصة اليوم لنعبر عن آمالنا بهذا اللقاء وأهمية التعاون بين الدول الأربعة لاستغلال البرامج التي نطبقها هذا العام والتي نركز فيها على حوكمة الأمن الغذائي والاستجابة للتحديات وبناء القدرات وتطوير الصناعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية ونطلقها حسب الأولويات لكل دولة".

وأشاد بايدوليت كذلك بـ "تجارب الأردن ومصر ودول الخليج التي أظهرت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا وإدخال التكنولوجيا في مجال القطاعات التي تدعم الأمن الغذائي".

وأشار إلى أن "من أبرز التحديات التي تواجهنا هي ازدواجية العمل لبعض المنظمات، وهذا ما نحاول أن نتجاوزه من خلال هذه الاجتماعات".