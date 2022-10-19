انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022: المكرونة زاد 10 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 19 أكتوبر من عام 2022 حالة من الارتفاع في بعض الأنواع، والانخفاض في الأنواع الأخرى المعروضة في سوق العبور، حيث أنه حدث اختلاف طفيف عن أسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022:

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 36 جنيها بانخفاض 2 جنيه 2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 160جنيهًا. 3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 100جنيها بزيادة 10 جنيهات. 4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري 220 جنيها 5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 84 جنيها. 6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 155 جنيها.. 7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 86 جنيها بزيادة جنيهين وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي سوف ترتفع مرة اخري في الأسبوع القادم.