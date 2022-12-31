انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم السبت 31 ديسمبر.. شوف الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الذرة اليوم، السبت الموافق 31 ديسمبر 2022، في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره أمس، وسعره خلال الأسبوع الحالي، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم