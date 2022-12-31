انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم السبت 31 ديسمبر.. شوف الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الذرة اليوم، السبت الموافق 31 ديسمبر 2022، في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره أمس، وسعره خلال الأسبوع الحالي، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الذرة اليوم
الذرة البرازيلي
سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 10500 جنيه.
سعر الذرة الصفراء اليوم في مصر
الذرة الأرجنتيني
سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 10500 جنيه.
أسعار الذرة اليوم عالميا
لم يتم تسجيل أي أسعار بسبب الإجازة العالمية اليوم.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سجل سعر طن الجيلوتين المستورد عند 33000 جنيه.
سجل سعر طن الجيلوتين المحلي عند 32500 جنيه.
سجل سعر طن الردة المحلية عند 800 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتوفيد عند 10200 جنيه.
سجل سعر طن كسب الصويا بروتين 46% عند 25000 جنيه.
سجل سعر طن بروتين 44% عند 23000 جنيه.
سجل سعر طن قشر فول الصويا عند 8300 جنيه.
سجل سعر طن الردة دي جي الأمريكية عند 16100 جنيه.