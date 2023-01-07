انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر السبت.. “راكب الصاروخ” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023، بشكل طفيف، مقارنة بسعره الخميس الماضي، ويتحرك مع بداية التداول غير المباشر، بسبب عطلة البنوك والمصارف الأسبوعية يومي السبت والجمعة، وفي الوقت نفسه تشهد السوق الموازية اضطرابا مقارنة بـ سعر الدولار صباح الخميس.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، وفي السوق الموازية: