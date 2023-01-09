انت الان تتابع خبر عاجل| موعد تسليم أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة.. جهز نفسك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد تسليم أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة، وبدء جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بتسليم القطع.

مواعيد تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال المطار

حيث أكد الوزير، عن أنه يتم بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة بمنطقة شمال المطار «الحي العاشر»، ومنطقة شمال الواحة «الحي الثالث»، بالمدينة، وذلك غدا وحتى الثلاثاء الموافق 18/4/2023.

المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أكد أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال المطار «الحي العاشر»، المجاورة الرابعة كالتالي:

القطع من 1: 30، يوم الثلاثاء 10/1/2023.

القطع من 31: 60، يوم الأربعاء 11/1/2023.

القطع من 61: 90، يوم الأحد 15/1/2023،

والقطع من 91: 120، يوم الإثنين 16/1/2023،

القطع بالمجاورة الثانية كالتالي:

من 1: 25، يوم الثلاثاء 17/1/2023.

القطع من 26: 50، يوم الأربعاء 18/1/2023.

القطع من 51: 75، يوم الأحد 22/1/2023.

القطع من 76: 100، يوم الإثنين 23/1/2023.

القطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 24/1/2023.

القطع من 126: 150، يوم الأربعاء 25/1/2023.

القطع من 151: 175، يوم الأحد 29/1/2023.

القطع من 176: 200، يوم الإثنين 30/1/2023.

القطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 31/1/2023.

القطع من 226: 250، يوم الأربعاء 1/2/2023.

القطع من 251: 275، يوم الأحد 5/2/2023.

ويوم الإثنين 6/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

مواعيد تسليم القطع بالمجاورة الأولى

القطع من 1: 25، يوم الثلاثاء 7/2/2023.

القطع من 26: 50، يوم الأربعاء 8/2/2023.

القطع من 51: 75، يوم الأحد 12/2/2023.

القطع من 76: 100، يوم الإثنين 13/ 2/2023.

القطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 14/2/2023.

القطع من 126: 150، يوم الأربعاء 15/2/2023.

القطع من 151: 175، يوم الأحد 19/2/2023.

القطع من 176: 200، يوم الإثنين 20/2/2023.

القطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 21/2/2023.

القطع من 226: 250، يوم الأربعاء 22/2/2023.

القطع من 251: 265، يوم الأحد 26/2/2023.

ويوم الإثنين 27/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الواحة «الحي الثالث»، المجاورة الأولى

القطع من 1: 30، يوم الثلاثاء 28/2/2023.

القطع من 31: 60، يوم الأربعاء 1/3/2023.

القطع من 61: 90، يوم الأحد 5/3/2023.

القطع من 91: 120، يوم الإثنين 6/3/2023.

القطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 7/3/2023.

القطع من 151: 180، يوم الأربعاء 8/3/2023.

القطع من 181: 210، يوم الأحد 12/3/2023.

القطع من 211: 246، يوم الإثنين 13/3/2023.

القطع بالمجاورة الثانية

القطع من 1: 30، يوم الثلاثاء 14/3/2023.

القطع من 31: 60، يوم الأربعاء 15/3/2023.

القطع من 61: 90، يوم الأحد 19/3/2023.

القطع من 91: 120، يوم الإثنين 20/3/2023.

القطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 21/3/2023.

القطع من 151: 180، يوم الأربعاء 22/3/2023.

القطع من 181: 217، يوم الأحد 26/3/2023،

ويوم الإثنين 27/3/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة

القطع من 1: 30، يوم الثلاثاء 28/3/2023.

القطع من 31: 60، يوم الأربعاء 29/3/2023.

القطع من 61: 90، يوم الأحد 2/4/2023.

القطع من 91: 120، يوم الإثنين 3/4/2023.

القطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 4/4/2023.

القطع من 151: 180، يوم الأربعاء 5/4/2023.

القطع من 181: 213، يوم الأحد 9/4/2023.

القطع بالمجاورة الرابعة

القطع من 1: 20، يوم الإثنين 10/4/2023.

وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/4/2023 إلى الثلاثاء 18/4/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.