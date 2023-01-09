انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الاثنين 9 يناير.. شوية فوق وشوية تحت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الزيت اليوم، الاثنين الموافق 9 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره منذ يومين، وسعره منتصف الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم