انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأحد 15 يناير.. كيلو البفتيك وصل لكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الأحد الموافق 15 يناير 2023 في الأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم منتصف الأسبوع الماضي، وسعر اللحوم بدء الأسبوع الماضي، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم