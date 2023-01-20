انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 يناير.. الكيلو مريح ياست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار اللحوم اليوم، الجمعة الموافق 20 يناير 2023، استقرار في الأسواق المحلية، بالرغم من تذبذبها خلال الأيام الماضية، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وسعر اللحوم أول أمس، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم الكندوز بين 200 و220 جنيه للكيلو.