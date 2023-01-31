انت الان تتابع خبر بعد تخطي الـ 30 جنيهًا.. اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل سعر الدولار اليوم، مع بداية التداول الصباحي 31 يناير 2023، إلى تصاعد جديد مقارنة بسعره صباح أمسِ، وثبتت أسعار الصرف أمام الجنيه المصري، على نفس أسعار ختام تعاملات الإثنين.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقبل التداول الصباحي اليوم، ارتفاعا جديدا في سعر الدولار اليوم، مقارنة بسعر الصرف صباح أمس، وذلك بعدما تحرك وكسر حاجز الـ 30 جنيهًا ليلة أمس في البنوك، إلى جانب ارتفاع أسعار باقي العملات الأجنبية.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 29.90 جنيه للشراء و30 جنيها للبيع.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 29.90 جنيه للشراء و30 جنيها للبيع

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 30 جنيها للشراء، 30.10 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار في بنكي HSBC والكويت الوطني، نحو 30 جنيها للشراء 30.10 جنيه للبيع.د

سعر الدولار تحديث يومي لايف

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 29.90 جنيه للشراء، و30 جنيها للبيع.

ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، ليصل إلى 30 جنيها للشراء 30.10 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 30.07 للشراء، و 30.10 جنيه للبيع.