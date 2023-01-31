انت الان تتابع خبر انهيار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 تراجع 150 جنيهًا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انهارت أسعار الذهب اليوم مع بداية التداول الصباحي الثلاثاء 31 يناير 2023، مقارنة بسعر الذهب أمس الإثنين، على الرغم من استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميًا، وارتفاع سعر الدولار وغالبية العملات أمام الجنيه المصري، إلا أنه تراجع الآن.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب الآن في مصر، انخفاضا حادًا، على الرغم من استقرار أسعار الذهب عالميًا، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلا أنه فاجأ محبيه وانخفض بشكل كبير لا سيما في عيار 21.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24، بداية التداول الصباحي نحو 1934 جنيهًا للبيع و 1954 جنيهًا للشراء.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22، ليسجل نحو 1761 جنيهًا للبيع و 1780 جنيهًا للشراء.

انخفض عيار 14 اليوم ليسجل نحو 1133 جنيهًا للبيع و 1140 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية

هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم، ليسجل نحو 1690 جنيهًا للبيع و 1710 جنيهات للشراء، بتراجع بقيمة وصلت إلى 150 جنيهًا مقارنة بأول يناير، ويصل إلى 1800 جنيه بالمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

انخفضعيار 18 في منتصف التعاملات اليوم ليسجل نحو 1440 جنيهًا للبيع و 1466 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عالميًا

وفي المقابل، شهدت أسعار الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء استقرارا مع بداية التداول الصباحي، وسط ثبات أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية مقارنة بأمس، إذ سجلت الأوقية سعر 1928 دولارًا، وفقا لآخر تحديث.

سعر الأونصة

تراجعت الأونصة في بداية التعاملات اليوم لتسجل نحو 60423 جنيهًا للبيع، وللشراء سجلت 60778 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل بيع 13600 جنيهًا، ويصل إلى 13680 جنيهًا للشراء.