سعر الزيت اليوم الثلاثاء 31 يناير.. اللتر وصل بكام النهاردة؟

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أول أمس، وسعر الزيت منتصف الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
سعر الزيت اليوم في مصر
سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 39500 جنيه.
زيت الذرة المكرر
سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 47500 جنيه.
أسعار الزيت اليوم
زيت صويا مكرر
سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 52000 جنيه.
زيت عباد الشمس المكرر
سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 46500 جنيه.
سعر كرتونة الزيت جملة اليوم
زيت الأولين
سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 54000 جنيه.
سعر زجاجة الزيت اليوم في التموين
جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.
سعر ازازة الزيت اليوم
فيما جاء سعر زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 50 جنيها، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيها، كما سجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيها، وأيضا سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر عند 80 جنيها.