انت الان تتابع خبر شوف سعر السمك اليوم بكام بعد زيادة الدولار.. البلطي رايق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار ليلة أمس، أمام الجنيه المصري، وعدد من العملات، ما زاد من بحث المواطنين عن أسعار عدد من السلع والمنتجات، من بينها سعر السمك اليوم، إذ بدأ مزاد العبور العلني صباح الثلاثاء 31 يناير 2023، باستقرار في غالبية الأصناف، دون التأثر بأسعار صرف العملات وارتفاعها، مقارنة بـ سعر السمك أمس.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

مع بداية اليوم الثلاثاء، استقرت غالبية الأصناف، أهمها السمك البلطي والبوري وسمك الدنيس، وهم الأكثر شهرة وإقبال من المواطنين على الشراء.

بدأ المزاد العلني بسوق العبور اليوم، بتباين كبير وثبات في غالبية الأصناف الشعبية للأسماك، وثبت سمك قشر البياض اليوم عند سعر 110 جنيهات للكيلو الواحد، ويصل 150 جنيها في بعض الأماكن، وهو سعره منذ بداية الأسبوع الحالي.

أسعار السمك اليوم البلطي

سجل سعر السمك البلطي، مع بداية التداول الصباحي نحو 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، وسجلت للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا ويباع متوسط الحجم بـ 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك.

سعر سمك الدنيس

شهد سعر السمك الدنيس صباح اليوم الثلاثاء نحو من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

شهدت أسعار الأسماك المجمدة نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة، وبلغ من 45 إلى 70 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

استقر سعر كيلو الجمبري صباح اليوم الثلاثاء عن مستوى 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر السمك البوري اليوم

شه سعر كيلو السمك البوري للمستهلك اليوم الثلاثاء 75 إلى 90 جنيهًا، والحجم الصغير سجل 55 جنيها للكيلو.