انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 16 فبراير.. كيلو الكندوز وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 16 فبراير 2023 في الأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أول أمس، وأسعار اللحوم نهاية الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم