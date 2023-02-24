انت الان تتابع خبر الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين لمحضر اجتماع الفدرالي والذي أظهر أن الأعضاء ما يزالوا ملتزمين بمحاربة التضخم بزيادة الفائدة.



وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.1 بالمئة إلى 462 نقطة، فيما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.49 بالمئة مسجلاً 15475 نقطة.



وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.25 بالمئة إلى 7317 نقطة، وفق ما أوردته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



وارتفعت أسهم شركات النفط والغاز بنحو 1.1بالمئة فيما هبطت أسهم شركات التعدين بنسبة 1.6 بالمئة.