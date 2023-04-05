انت الان تتابع خبر تراجع للصادرات الأردنية للعراق بنسبة 8% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت قيمة صادرات المملكة إلى السوق العراقي خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاءات العامة.



وبحسب الأرقام الرسمية بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق خلال الشهر الأول من العام الحالي 35.5 مليون دينار مقابل 38.4 مليون للفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 2.9 مليون دينار.



بالمقابل سجلت مستوردات المملكة مع العراق خلال الشهر الأول ارتفاعا بنسبة 24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا لأرقام التجارة الخارجية بلغت قيمة مستوردات المملكة من العراق 20.6 مليون دينار مقابل 16.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأظهرت البيانات، بأن فائض الميزان التجاري للمملكة مع العراق، وصل خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى نحو 18 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 19 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن التراجع الحاصل في الصادرات إلى الشقيقة العراق خلال الشهر الأول من العام الحالي لا يعكس حجم العلاقات بين البلدين خاصة وأن القيمة الشهرية لا يمكن أن تعطي الصورة الشاملة للأداء التصديري.



وأضاف قادري الذي يشغل منصب ممثل قطاع المحيكات والجلدية بالغرفة ان التراجع في قيمة الصادرات جاء لاحقاً للنمو الكبير في الصادرات الأردنية إلى العراق خلال العام الماضي بواقع 50 % إلى جانب استمرار وجود بعض المعيقات بخصوص سياسات الحماية المفروض من قبل الجانب العراقي.



وعبر قادري عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من تعزيز آفاق العلاقات بين البلدين وخاصة بعد إقامة منتدى الأعمال الأردني – العراقي بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين تحت شعار “الشراكة من أجل المستقبل” حيث تعد هذه المشاركة أكبر مشاركة من القطاع الخاص.



وبين أن المنتدى شكل فرصة كبيرة لتمكين القطاع الخاص الأردني والعراقي للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات اقتصادية، والاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز الإنجازات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الطرفين.



وشدد قادري على ضرورة إزالة المعيقات كافة لضمان سير العملية التجارية والاستثمارية وخاصة في ظل إطلاق عطاء المدينة الاقتصادية المشتركة من اجل زيادة التعاون التجاري وإقامة مشاريع مشتركة واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وبين أن الغرفة ستواصل جهودها المكثفة في سبيل زيادة المبادلات التجارية بين البلدين ودعم إقامة مشاريع مشتركة والسعي باستمرار لإزالة أي معيقات تحول دون ذلك.



وأشار إلى أن الغرفة تتبع أيضا باستمرار مع الجانب العراقي من خلال العديد من قنوات التواصل المشتركة لتسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين كلا الجانبين مؤكدا أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك في مختلف المجالات وصولا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المشتركة.



ويصدر الأردن إلى السوق العراقي العديد من المنتجات أهمها الخضار والفواكه، الأجبان والحليب والبيض، والدجاج الحي واللحوم من دون عظم، ومحضرات الغسيل، والأدوية، وكوابل كهربائية، ومناديل ورقية وعجائن من ورق، ومركزات الأعلاف، وأنابيب ومواسير من لدائن، ومصنوعات بلاستيكية، وزوايا من حديد ومحضرات غذائية.



وتستورد المملكة من السوق العراقي العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط.