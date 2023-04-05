خبير:أسعار النفط ستصعد ويتسارع التضخم في أمريكا

انت الان تتابع خبرخبير :أسعار النفط ستصعد ويتسارع التضخم في أمريكا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف عن تداعيات قرار دول في "أوبك+" خفض الإنتاج على الولايات المتحدة، وعن الإجراءات التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تخفيضات الإنتاج تأتي قبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفي وقت يفشل فيه الفدرالي الأمريكي بخفض التضخم في البلاد ما سيدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن لطرح كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.



وبحسب الخبير فإن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي سيكفي لمدة 244 يوميا فقط لتعويض تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها دول في مجموعة "أوبك+"، واستبعد الخبير أن يقوم بايدن بإفراغ الاحتياطيات بالكامل لخفض أسعار البنزين لذلك سيواصل التضخم الارتفاع في الولايات المتحدة.



وقال نازاروف في منشور على قناته بتطبيق "تلغرام" أمس: "الآن يحتوي (الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي) على 372 مليون برميل. إذا تم تعويض خفض إنتاج أوبك بالكامل، أي 1.66 مليون برميل يوميا، فسيكون هذا كافيا لمدة 224 يوما، أي 7.5 شهر. بطبيعة الحال، لن يفرغ بايدن الاحتياطيات بالكامل".



وأضاف الخبير الاقتصادي: "باختصار، من الواضح أن أسعار النفط ستكون باهظة الثمن، وأن التضخم في أمريكا سيتسارع قريبا".