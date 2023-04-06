انت الان تتابع خبر إنخفاض أسعار الذهب في التسعيرة الثانية محلياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس 30 قرشا وفق التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وكما جاء في التسعيرة الثانية بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رغبة لدى الأردنيين 40.60 دينارا للغرام الواحد، لجهة الشراء من المحلات، مقابل 38.90 لجهة البيع.



كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار (24) 47.40 دينارا مقابل 36.50 للذهب عيار 18.