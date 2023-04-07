انت الان تتابع خبر الإمارات تحقق فائضاً قدره 233 مليار دولار في 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية، أن تعاملات دولة الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.27 تريليون دولار وبفائض قدره 233 مليار دولار خلال عام 2022 .

كما كشف التقرير، أن المساهمة العالمية للإمارات في صادرات العالم وصل إلى 2.4 بالمئة في 2022، وفق ما نقلته اليوم الجمعة شبكة سي إن بي سي الاقتصادية .

وعلى الصعيد العالمي توقعت منظمة التجارة العالمية أن يتباطأ نمو حجم التجارة العالمي إلى 1.7بالمئة في عام 2023 بضغط من التوترات الجيوسياسية.