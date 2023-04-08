انت الان تتابع خبر أسعار الموز والليمون إلى ارتفاعات متتالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 3773طنا، منها 2772 طن خضار، و758طن فواكه، و243 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30و 50 قرشا، البصل الناشف 35 و 55 قرشا، البطاطا 30 و 40 قرشا، البندورة 20 و 35 قرشا، الجزر 35 و50 قرشا، الخيار 25 و 40 قرشا، الزهرة 30 و 55 قرشا، الليمون 70 و 100قرش، والموز البلدي 65 و 100قرش.

وكان قال مدير مديرية الصناعة والتجارة باربد عبد الحليم الجمرة، إن سبب ارتفاع بعض الأصناف يرتبط بزيادة الطلب وانخفاض الإنتاج الوارد إلى الأسواق، مبيناً أن كميات الخضار والفواكه التي استقبلها سوق إربد المركزي أقل من المعدلات المعتادة.

وبين، أن أسعار دجاج النتافات التي حددت وفق سقف سعري مقدر ب165 قرشاً للكيلو ودينارين للدجاج الطازج تخضع للرقابة المتواصلة من فرق التفتيش الميدانية التابعة لمديرية صناعة وتجارة إربد شأنها كباقي المواد الغذائية الأخرى.

ونوه إلى أن أسعار الزيت النباتي مستقرة وثابتة ولم تشهد أي ارتفاعات، مشيراً أن الإقبال على مادة القطايف المسعرة بدينار للكيلو الواحد كسقف سعري أعلى تشهد إقبالاً كبيراً .

ودعا الجمرة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد التموينية كون المخزون الاستراتيجي منها يكفي لمدة طويلة، معتبراً أن ذلك من المؤشرات التي رصدتها المديرية في ارتفاع بعض أصناف المواد التموينية نتيجة ارتفاع الطلب.

وقال رئيس فرع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في إربد المهندس محمد قنديل، إن أسعار الخضار والفواكه مرتفعة لأغلب الأصناف قياساً على الأسعار في مواسم سابقة، مشيراً أن زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج والكميات الواردة إلى سوق إربد المركزي أثرت على المعادلة السعرية لجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح، أن مادة الموز البلدي تشهد ارتفاعاً كبيراً بالأسعار ، حيث زاد سعر الكيلو الواحد عن الدينار للمستهلك نتيجة عدم السماح باستيراد الموز من الخط العربي خلال الفترة المسموحة من بداية شهر كانون الثاني وحتى شهر نيسان.

وبين أن سعر كيلو الموز الذي يباع بقطوفه بالجملة في السوق المركزي يتراوح بين (85-90) قرشاً.

وتوقع قنديل، أن تعود الأسعار إلى الاستقرار التدريجي خلال الأيام المقبلة من الشهر رمضان الفضيل.