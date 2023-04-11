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بعد تراجع حاد .. أسواق النفط تصعد إلى المنطقة الخضراء

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رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم، وذلك بعد انخفاض حاد سجلته الأسعار يوم أمس، وتصعد الأسعار بدعم من تخفيضات دول في "أوبك+" والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الشهر القادم.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.02% إلى 80.55 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.93% إلى 84.96 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وكانت الأسعار قد سجلت انخفاضا بأكثر من 1% في تعاملات أمس، وأغلق الخام الأمريكي بانخفاض بنسبة 1.2% عند 79.74 دولار للبرميل، فيما أنهى التداولات خام "برنت" عند 84.18 دولار للبرميل بانخفاض بنسبة 1.1%.

ومن الأحداث الرئيسية لسوق النفط هذا الأسبوع هو نشر تقارير من إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك".

 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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