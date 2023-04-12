انت الان تتابع خبر إرتفاع مستمر ببعض أصناف الخضار و الفواكة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستمر إرتفاع بعض أصناف الخضار والفواكة في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ وسط شكاوى مواطنين من تجاوز السقوف السعرية لبعض السلع وارتفاع أسعار سلع وأصناف أخرى دون مبرر، وعكس ما تظهر عليه الأسعار في نشرة السوق المركزي.

وبحسب النشرة الصادرة عن السوق المركزي، فإن كميات الخضار والفواكة والورقيات الواردة إلى سوق الجملة التابع لأمانة عمان الكبرى، الأربعاء، بلغت، 2373.155 طنا، منها 1877.898 طن خضار، و343.856 طن فواكه، و151.401 طن ورقيات.

ووفق النشرة وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و80 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و45 قرشا، والبطاطا بين 25 و40 قرشا، والبندورة بين 20 و30 قرشا ، والجزر بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 20 و 35 قرشا، ، والليمون بين 60 و80 قرشا، والموز البلدي بين 65 و 100 قرش، البطيخ بين 00 و60 قرش.