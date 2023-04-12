انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الذهب عالميا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا، مع تراجع الدولار وسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية المرتقبة، لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.

وبحسب وكالة CNBC الاقتصادية، زاد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2005.18 دولار للأونصة، والعقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 2020.10 دولار.

وحول المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير عند 25.06 دولار للأوقية، بينما زاد 0.3 بالمئة ليصل إلى 997.49 دولار، والبلاديوم 0.7 بالمئة ليصل إلى 1456.08 دولار.